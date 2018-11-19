В Госдуме посоветовали ЕС принять меры "в отношении Киева, а не Москвы"

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Ни советы, ни угрозы не заставят Россию поступиться вопросами национальной безопасности в Азовском море, для ЕС было бы более уместным делать предупреждения о введении мер для официального Киева, а не Москвы, заявил депутат ГД от Крыма Руслан Бальбек.
"Ни точечные меры, ни советы, ни уговоры и уж тем более угрозы не заставят Россию поступиться вопросами национальной безопасности в Азовском море. Заявление Федерики Могерини было бы более уместным для официального Киева — там ее слушают с открытым от усердия ртом. Россия же не нуждается в так называемых третейских судьях, особенно со стороны Запада", — сказал Бальбек РИА Новости.
Политик подчеркнул, что какую бы озабоченность не выражали в Евросоюзе по поводу Азовского моря, для России национальные интересы гораздо важнее всех вместе взятых "рассуждений евросоветников, которые Россию видели на картинке, а в Крыму и Азовском море отродясь не бывали и, скорее всего, даже не найдут на карте".
При этом капитан судна "Норд" по-прежнему остается на Украине. Его обвиняют в совершении уголовных преступлений по статьям "Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом" и "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".
Российские власти сочли действия Киева "морским терроризмом" и ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов". При этом крымское погрануправление ФСБ России заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.