НЬЮ-ЙОРК, 16 ноя — РИА Новости. Вероятность того, что США введут санкции на долларовые операции государственных банков и на обслуживание госдолга России мала, заявил РИА Новости президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.

"Мое личное мнение — очень маловероятно", — сказал Родзянко, отвечая на соответствующий вопрос. Он добавил, что это "никому не выгодно".

В августе в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и государственных банков, в списке которых значатся Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что по госбанкам формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах.

Проект также предусматривает новые санкции в отношении российских политиков и бизнесменов.

Позднее СМИ сообщали со ссылкой на американских сенаторов, что конгресс США, скорее всего, не успеет до конца года рассмотреть законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении РФ, и, вероятно, отложит голосование по этой инициативе на следующий год.