Глава AmCham рассказал, чего ждет от второй волны санкций США против России

НЬЮ-ЙОРК, 16 ноя — РИА Новости. Вторая волна санкций США против РФ из-за "дела Скрипалей" не улучшит, но хотя бы прояснит ситуацию, пока бизнес вынужден в своих планах учитывать все их варианты, заявил РИА Новости президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.

"Наверно, да (санкции будут введены — ред.), потому что это в законе написано и решение объявлено, теперь осталось только ждать, что же будет из этого списка выбрано и как это будет выглядеть", — сказал Родзянко.

Введение санкций, по его словам, "точно не улучшит, а с другой стороны — прояснит ситуацию". "А сейчас ситуация полная ожидания неизвестного, люди должны учитывать в своем планировании, в своих сценариях все варианты, а особенно варианты, которые написаны на бумаге, которые могут иметь силу закона", — заключил Родзянко.

Очередные санкции США против России вступили в силу 27 августа в рамках американского закона "О контроле за химическим и биологическим оружием" от 1991 года.

Дело Скрипалей

Основанием для очередных американских санкций стали обвинения в адрес России в применении химического оружия в британском городе Солсбери, где 4 марта отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Лондон обвиняет в причастности к случившемуся Россию, Москва категорически отрицает все обвинения.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Кроме того, российский МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, но в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Пятого сентября Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. Но, как сами подозреваемые рассказали в интервью главному редактору МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян, они были в Великобритании с туристической поездкой, с ГРУ не связаны, занимаются бизнесом и к делу Скрипалей не имеют никакого отношения.