СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. США усиливают санкционное давление на Россию из-за своей завышенной самооценки, чем это заканчивается, хорошо описано во многих русских народных сказках, заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.
Гражданам и компаниям США запрещено вести дела с этими организациями, вся их собственность в американской юрисдикции заморожена.
"Это их последовательная позиция. США вообще в последнее время усиливают давление не только на нашу страну, а, мягко говоря, выводят из зоны комфорта даже своих давних партнеров и друзей. Такое может быть только от большой самоуверенности и завышенной самооценки. Чем это заканчивается, хорошо описано во многих русских народных сказках", — сказала Поклонская в интервью РИА Новости.
"Полезная вещь", — подчеркнула Поклонская.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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