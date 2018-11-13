СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. США усиливают санкционное давление на Россию из-за своей завышенной самооценки, чем это заканчивается, хорошо описано во многих русских народных сказках, заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.

США ввели санкции в отношении трех физических лиц и девяти организаций в связи с присоединением Крыма к России и ситуацией в Донбассе. В числе девяти организаций, оказавшихся под санкциями, — санатории "Ай-Петри", "Дюльбер" и "Мисхор" в Крыму, а также компания "Южный проект", принадлежащая банку "Россия" Юрия Ковальчука, которая в конце 2017 года приобрела на торгах 100% акций крымского завода шампанских вин "Новый свет".

Гражданам и компаниям США запрещено вести дела с этими организациями, вся их собственность в американской юрисдикции заморожена.

"Это их последовательная позиция. США вообще в последнее время усиливают давление не только на нашу страну, а, мягко говоря, выводят из зоны комфорта даже своих давних партнеров и друзей. Такое может быть только от большой самоуверенности и завышенной самооценки. Чем это заканчивается, хорошо описано во многих русских народных сказках", — сказала Поклонская в интервью РИА Новости.

Депутат посоветовала советникам американского президента поинтересоваться русским фольклором.

"Полезная вещь", — подчеркнула Поклонская.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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