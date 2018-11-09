Сенатор от Крыма прокомментировал новые санкции США

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Новые санкции США, введенные против России, не в состоянии каким-либо образом повлиять на внутреннюю и внешнюю политику РФ и ничего, кроме "усталой иронии", вызвать не могут, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.

США ввели санкции в отношении трех физических лиц и девяти организаций в связи с присоединением Крыма к России и ситуацией в Донбассе. В числе девяти организаций, оказавшихся под санкциями, — санатории "Ай-Петри", "Дюльбер" и "Мисхор" в Крыму, а также компания "Южный проект", принадлежащая банку "Россия" Юрия Ковальчука, которая в конце 2017 года приобрела на торгах 100% акций крымского завода шампанских вин "Новый свет".

"Честно говоря, достали они уже своими постоянными заявлениями о санкциях. Кроме большой и усталой иронии все это вызвать уже не может", — сказал Цеков.

По его словам, бесперспективность этих санкций очевидна, поскольку они никаким образом на политику России повлиять не могут.

"Мы привыкли, не боимся. Все население Крыма живет под санкциями, но в России, значительно лучше, чем без них, но на Украине. Не стоит на все это уже обращать внимания. Собака лает, а караван идет", — заключил парламентарий.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".