Сенатор от Крыма прокомментировал новые санкции США

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Новые санкции США, введенные против России, не в состоянии каким-либо образом повлиять на внутреннюю и внешнюю политику РФ и ничего, кроме "усталой иронии", вызвать не могут, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.
"Честно говоря, достали они уже своими постоянными заявлениями о санкциях. Кроме большой и усталой иронии все это вызвать уже не может", — сказал Цеков.
По его словам, бесперспективность этих санкций очевидна, поскольку они никаким образом на политику России повлиять не могут.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".