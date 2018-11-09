Санкции США против Крыма не отразятся на турпотоке, считают в Ростуризме

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Американские санкции в отношении четырех крымских санаториев не повлияют на туристический поток в регион и послужат рекламой здравниц полуострова, заявили РИА Новости в пресс-службе Ростуризма.
Туристическая привлекательность Крыма никак не зависит от санкционной политики США и их союзников, отметили в пресс-службе.
В этом году число посетивших Крым туристов на треть превысило прошлогодние показатели и составило более 6,3 миллиона человек. На полуострове побывали туристы из 132 стран.
Согласно опубликованным в четверг документам на сайте американского минфина, США ввели санкции против четырех крымских санаториев ("Ай-Петри", "Дюльбер", "Мисхор" и Mriya Resort & SPA), а также энергокомпании "КрымТЭЦ" и компании "Южный проект", принадлежащей банку "Россия" Юрия Ковальчука, которая в конце 2017 года приобрела на торгах 100% акций крымского завода шампанских вин "Новый свет".