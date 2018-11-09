Санкции США против Крыма не отразятся на турпотоке, считают в Ростуризме

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Американские санкции в отношении четырех крымских санаториев не повлияют на туристический поток в регион и послужат рекламой здравниц полуострова, заявили РИА Новости в пресс-службе Ростуризма.

"Вводимые против Крыма санкции не отразятся на туристском потоке, который в основном составляют россияне и жители соседних стран. Введенные санкции и созданный вокруг них медийный резонанс с высокой долей вероятности послужат рекламой крымских санаториев и привлекут к ним дополнительное внимание российской и зарубежной общественности, в том числе американской", — заявили в пресс-службе.

Туристическая привлекательность Крыма никак не зависит от санкционной политики США и их союзников, отметили в пресс-службе.

"Новые санкции не создают каких-либо новых условий, которые могли бы оказать реальное влияние на реализацию его потенциала, в том числе как площадки проведения деловых и событийных мероприятий", — уверены в ведомстве.

В этом году число посетивших Крым туристов на треть превысило прошлогодние показатели и составило более 6,3 миллиона человек. На полуострове побывали туристы из 132 стран.

Согласно опубликованным в четверг документам на сайте американского минфина, США ввели санкции против четырех крымских санаториев ("Ай-Петри", "Дюльбер", "Мисхор" и Mriya Resort & SPA), а также энергокомпании "КрымТЭЦ" и компании "Южный проект", принадлежащей банку "Россия" Юрия Ковальчука, которая в конце 2017 года приобрела на торгах 100% акций крымского завода шампанских вин "Новый свет".