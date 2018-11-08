Власти Крыма заявили, что в новых санкциях США нет ничего удивительного

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Санкционная политика США перестала удивлять, на повседневной жизни крымчан она никак не сказывается, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Ранее спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что США вводят санкции в отношении трех физических лиц и девяти организаций в связи с присоединением Крыма и ситуацией на Донбассе. В число девяти организаций, которые попали по санкции — санатории "Ай-Петри", "Дюльбер" и "Мисхор" в Крыму, а также компания "Южный проект", принадлежащий банку "Россия" Юрия Ковальчука, который в конце 2017 года приобрел на торгах 100% акций крымского завода шампанских вин "Новый свет".

"Новый пакет санкций уже нас не удивляет. Крымчане не чувствуют их в повседневной жизни. Хотя санкции в определенной степени и тормозят развитие Крыма, но они также вредят и европейским странам", — сказал РИА Новости Гемпель.

По его словам, США выступает ведущей направляющей силы западных стран в части ужесточения санкционной политики против России.

"В то время как США продолжает вести негативную политику в отношении России, страны Евросоюза начинают прозревать и осознавать ее ущербность", — подчеркнул Гемпель.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва 6 августа 2014 года приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".