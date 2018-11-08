Власти Крыма заявили, что в новых санкциях США нет ничего удивительного

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Санкционная политика США перестала удивлять, на повседневной жизни крымчан она никак не сказывается, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
"Новый пакет санкций уже нас не удивляет. Крымчане не чувствуют их в повседневной жизни. Хотя санкции в определенной степени и тормозят развитие Крыма, но они также вредят и европейским странам", — сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, США выступает ведущей направляющей силы западных стран в части ужесточения санкционной политики против России.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва 6 августа 2014 года приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".