США пытаются с помощью санкций сорвать выборы в Донбассе, считают в Совфеде

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. США вводят новые санкции против России в связи с событиями в Крыму и Донбассе для того, чтобы попытаться сорвать намеченные на 11 ноября выборы в ДНР и ЛНР, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

"Очевидно, что это время для введения новой порции санкций против России выбрано, чтобы не допустить проведения 11 ноября выборов в ДНР и ЛНР. Этим и объясняется этот новый демарш США", — заявил Климов.

По его словам, эта цель США достигнута быть не может. "Санкциями США вряд ли достигнут своей цели", — сказал сенатор.

США вводят санкции в отношении трех физических лиц и девяти организаций в связи с событиями в Крыму и ситуацией в Донбассе, заявил в четверг спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер. Он также заявил, что США считают незаконными намеченные на 11 ноября выборы в самопровозглашенных ЛНР и ДНР и призывают не проводить их.