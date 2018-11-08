США пытаются с помощью санкций сорвать выборы в Донбассе, считают в Совфеде

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. США вводят новые санкции против России в связи с событиями в Крыму и Донбассе для того, чтобы попытаться сорвать намеченные на 11 ноября выборы в ДНР и ЛНР, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
По его словам, эта цель США достигнута быть не может. "Санкциями США вряд ли достигнут своей цели", — сказал сенатор.
США вводят санкции в отношении трех физических лиц и девяти организаций в связи с событиями в Крыму и ситуацией в Донбассе, заявил в четверг спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер. Он также заявил, что США считают незаконными намеченные на 11 ноября выборы в самопровозглашенных ЛНР и ДНР и призывают не проводить их.