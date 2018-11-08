Песков прокомментировал вторую волну санкций, анонсированных Госдепом

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о второй волне санкций, анонсированных Госдепом, заявил, что надо посмотреть, какой она будет и как она может сказаться на перспективах встречи президентов РФ и США.

"Мы с вами были свидетелями, что буквально днями, собственно, Госдеп заявил, что они все-таки исходят из того, что вот эта так называемая вторая волна санкций будет подготовлена, будет введена. Какой она будет, мы посмотрим, будет ли она способна как-то негативно сказаться на перспективе двусторонней встречи, тоже посмотрим. То есть пока вопросов больше, чем ответов", — сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".

Президент США Дональд Трамп ранее сказал, что увидится с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе ланча лидеров в Париже, а встретится с ним наедине на саммите G20 в Аргентине в конце ноября.

В среду помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что решение не проводить продолжительную встречу Путина и Трампа в Париже 11 ноября было принято обеими сторонами совместно по просьбе руководства Франции, посчитавшего, что подобный контакт отвлечет внимание от основного действия — торжеств по случаю окончания Первой мировой войны.

По словам Ушакова, принято решение ориентироваться на организацию такой встречи в Буэнос-Айресе в ходе саммита "двадцатки".