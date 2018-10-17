В Минпромторге заявили о готовности России к новым санкциям

МЕХИКО, 17 окт — РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев заявил, что страна готова к возможному ужесточению санкций.

"Что касается санкций, то мы уже давно готовы ко всему. Несмотря на контрпродуктивность этих мер, наша промышленность и экономика неплохо адаптируются, хотя все это мешает конструктивному, нормальному ведению торговых связей", — заявил Груздев РИА Новости.

В августе в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что по госбанкам формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах, что было бы очень болезненно для банков и курса рубля. Вместе с тем они указывали, что законопроект еще может быть серьезно скорректирован или даже вовсе не принят.

Основанием для введения очередных санкций стали обвинения в адрес РФ в применении химического оружия в британском Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Второй, более жесткий, пакет санкций может быть введен в ноябре: запрет в этом случае может затронуть кредитование российских юрлиц, экспорт и импорт товаров. Также одним из вариантов санкций может быть понижение уровня дипломатических отношений между странами.

"Мы говорим о том, что, как бы ни усложняли сотрудничество, но конструктивный настрой и желание развивать связи способны побороть все, в том числе и долларовые ограничения", — подчеркнул замминистра.