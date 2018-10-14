МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев считает, что вероятность утверждения санкций против России главами МИД Евросоюза близка к 100%.

Ранее сообщалось, что главы МИД стран ЕС на переговорах 15 октября в Люксембурге официально утвердят санкционный режим в связи с применением химического оружия.

"Вероятность того, что главы МИД стран ЕС на завтрашних переговорах в Люксембурге официально утвердят очередные санкции против России, близка к 100%. Дело здесь даже не в том, что у европейцев какой-то новый "зуб" на нас, либо они действительно ожидают от очередных репрессий какого-то эффекта", — написал Косачев в Facebook.

По его словам, у санкций есть три главные задачи. Во-первых, они "служат доказательством собственной правоты: раз мы вводим санкции, значит факт, в данном случае — применения химического оружия именно Россией, можно считать доказанным". Во-вторых, санкциями "снимаются и любые встречные обвинения".

"И, в-третьих, Запад "столбит" за собой право расследовать, судить и карать любую сторону по собственному усмотрению, без публичного доказательства вины, без права другой стороны на защиту и ознакомление с материалами дела, с использованием всех своих преимуществ в экономике и во влиянии на рынки, валюты, международные структуры и тому подобное", — подытожил Косачев.

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Сирийская оппозиция 4 апреля прошлого года заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО. США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля.

Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии 26 октября 2017 года представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. Эксперты СМР заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором боевики ИГ* использовали иприт. Российская сторона убеждена, что доклад основан на сомнительных фактах, полученных "со стороны". Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 22 ноября прошлого года заявил, что Россия готова обсуждать идею создания нового механизма по расследованию случаев химических атак в Сирии, так как СМР себя дискредитировал.

* Террористическая организация, запрещенная в России