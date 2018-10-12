Россию невозможно запугать ультиматумами, заявили в МИД

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Никакими ультиматумами Россию запугать невозможно – так в интервью РИА Новости директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко прокомментировал возможные новые санкции США по "делу Скрипалей", которые могут быть введены уже в ноябре.

Очередные санкции США против России вступили в силу 27 августа. Основанием для их введения стали обвинения в адрес РФ в применении химического оружия в британском Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. РФ эти обвинения отрицает и предлагает совместное расследование инцидента, на которое Лондон не соглашается. Второй, более жесткий, пакет санкций может быть введен в ноябре: запрет в этом случае может затронуть кредитование российских юридических лиц, экспорт и импорт товаров.

Комментируя ожидаемую в ноябре новую волну санкций против РФ по "делу Скрипалей", российский дипломат отметил, что Москве, получается, "предложили взять на себя несуществующую вину, так же как не раз предлагали это в случае с выдуманным "российским вмешательством" в американские выборы".

"Естественно, никакими ультиматумами Россию запугать невозможно. И не только потому, что нам нет дела до чужих законов. Наша страна давно уничтожила ранее имевшийся химический арсенал. Это было надлежащим образом проверено и подтверждено представителями Организации по запрещению химического оружия. А вот США обязательства по его уничтожению до сих пор не выполнили и постоянно откладывают завершение данного процесса. Так что американцам свой закон надо быстрее применить к самим себе", — пояснил Борисенко.

Отвечая на вопрос, отказывается ли Россия, таким образом, предоставлять США требуемые ими гарантии и допускать наблюдателей на свои заводы, он подчеркнул, что "международные эксперты (Организации по запрещению химоружия – ред.) уже зафиксировали ликвидацию химического оружия в нашей стране".