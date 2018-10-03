Было бы хорошо, если бы желающие ввели сразу все санкции, заявил Путин

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что для России было бы хорошо, если бы все желающие ввести санкции против страны установили все возможные ограничения сразу и как можно быстрее, что дало бы России возможность использовать все инструменты для защиты своих интересов.

На пленарном заседании Российской энергетической недели Путину задали вопрос о санкциях: "Россия сталкивается с санкциями, какой может быть план, чтобы выиграть эту игру против доллара, как Россия может преуспеть?"

"Я иногда думаю, что было бы хорошо для нас, если бы те, кто хочет вводить санкции, ввели бы все санкции, которые только можно ввести, и как можно быстрее. Это развязало бы нам руки для защиты своих национальных интересов такими средствами, которые мы считаем наиболее эффективными для нас", — сказал Путин, выступая на пленарном заседании РЭН.

"А вообще, это очень вредно, это вредит тем, кто это делает, мы это давно установили с вами, поэтому мы никогда не поддерживали и не будем поддерживать незаконные санкции, которые вводятся в обход Организации Объединенных Наций", — добавил президент.

Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве 3-6 октября. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером мероприятия.