МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Минпромторг РФ предлагает снять запрет на продажу пива в алюминиевых банках в нестационарной рознице (ларьках, киосках), а также разрешить торговать такой продукцией ночью для помощи бизнесу Олега Дерипаски, сообщает в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на законопроект Минпромторга с поправками к 171-ФЗ "О госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции".

Свои предложения Минпромторг разработал как часть комплекса мер для поддержки алюминиевой промышленности. "Из-за экономических санкций, введенных третьими странами, российские производители алюминиевой продукции столкнулись с серьезным сокращением спроса", — указано в пояснительной записке к законопроекту.

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, в частности, внесли в "черный список" (SDN-лист) Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал". Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами.

Законопроект Минпромторга, оказавшийся в распоряжении газеты, предлагает снять ограничения на розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в алюминиевых банках, произведенных в ЕАЭС, в нестационарных торговых объектах (киосках, ларьках). Также документ отменяет запрет на торговлю такой продукцией ночью.

Запрет на продажу пива в нестационарной рознице, а также с 23.00 до 8.00 действует в РФ с 2013 года. До этого через такие точки реализовывалось около 20% пива.

Пивовары предсказуемо поддерживают идею, но против выступает ФАС, где говорят об ущемлении интересов производителей других видов тары. "Мы согласны, что поддержка алюминиевой отрасли нужна, но не такой ценой. Производители других видов упаковки и сырья для нее вообще-то тоже российский бизнес",- заявил газете глава контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин. При этом, по оценке издания, бизнес Дерипаски если и выиграет от предлагаемых мер, то немного и косвенно.