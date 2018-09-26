Рябков прокомментировал ситуацию с новыми санкциями США против России

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В арсенале внешней политики Вашингтона больше не осталось ничего, кроме угроз, авторы новых санкций в отношении РФ никак не могут удовлетворить свои геополитические амбиции, Москва не обращает на это внимания, заявил РИА Новости в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя новые ограничительные меры в отношении 12 российских компаний.

"Санкцонный "взбесившийся принтер" в Вашингтоне продолжает безостановочно выдавать антироссийские меры, для нас это стало повседневным информационным шумом, он надоедает, но к нему мы привыкли. Тем не менее, сказать несколько слов по поводу вчерашнего решения Минторга США все же следует", — сказал Рябков.

Он подчеркнул, что только за август-сентябрь российские граждане и организации восемь раз вносились в соответствующие американские списки. Во вторник, 25 сентября, под предлогом того, что деятельность 12 российских компаний, предприятий и институтов "идет вразрез с интересами национальной безопасности и внешней политики США", эти списки были расширены вновь.

"Мы, конечно, понимаем, что в арсенале внешней политики США не осталось ничего, кроме санкций, угроз и силовых приемов. Из этого будем исходить при выстраивании дальнейшей линии на американском направлении. Авторы все новых санкционных затей никак не могут удовлетворить свои геополитические амбиции, живут несбыточными мечтаниями о возможности свернуть нашу страну с ее пути. Мы на них не обращаем внимания", — подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.