МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Евросоюз ищет предлоги для введения новых санкций, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
"Это их игрища внутренние, поэтому говорить о каком-то влиянии каких-то санкций <…>. Хочется вводить санкции, вот они и ищут различные предлоги", — прокомментировал Ермаков.
"То есть два ключевых фактора: на вооружении правительственных войск нет химического арсенала и у них нет никакой необходимости применять, если бы даже такая возможность была. А весь психоз вокруг этого состоит в том, что при содействии ВКС мы продолжаем оказывать помощь правительственным войскам Сирии по восстановлению контроля над всей территорией", — заключил дипломат.