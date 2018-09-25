МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Евросоюз ищет предлоги для введения новых санкций, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

Агентство Рейтер сообщило, Брюссель планируют согласовать новый механизм, который позволит быстрее вводить санкции против физических лиц за применение химоружия. Инициатива исходит из Парижа и связана с "применением химоружия Россией и Сирией", уточнили в СМИ.

"Это их игрища внутренние, поэтому говорить о каком-то влиянии каких-то санкций <…>. Хочется вводить санкции, вот они и ищут различные предлоги", — прокомментировал Ермаков.

Он напомнил, что в Сирии нет химических арсеналов, что подтверждено ОЗХО. Но даже если предположить, что запасы остались, правительство не стало бы применять их, так это просто не выгодно, подчеркнул Ермаков.

"То есть два ключевых фактора: на вооружении правительственных войск нет химического арсенала и у них нет никакой необходимости применять, если бы даже такая возможность была. А весь психоз вокруг этого состоит в том, что при содействии ВКС мы продолжаем оказывать помощь правительственным войскам Сирии по восстановлению контроля над всей территорией", — заключил дипломат.