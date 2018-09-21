Сенатор: санкции США не повлияют на военное сотрудничество России и Китая

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Американские санкции не заставят Китай отказаться от сотрудничества с Россией в оборонной сфере, Пекин не поступится национальными интересами и вопросами безопасности, заявил РИА Новости в пятницу член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

Ранее минфин США ввел санкции против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и его главы Ли Шанфу из-за военного сотрудничества с Россией.

"(Президент США Дональд) Трамп и Конгресс играют с мировыми державами в "чапаевцев". Невозможно себе представить, чтобы Китай поступился своими национальным интересами, тем более вопросами собственной безопасности по причине американских санкций, тем более объявленных под надуманным предлогом", — сказал сенатор.

По его словам, это грубая попытка США перекроить мир под себя. "Но в её успех я не верю", — заключил Морозов.