Песков обвинил США в недобросовестной конкуренции

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Введение новых санкций США является враждебным недружественным шагом, эти действия демонстрируют недобросовестную конкуренцию и попытки Вашингтона действовать нерыночными методами, чтобы вытеснить конкурентов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне США расширили санкции против России, включив в черный список 27 физических лиц и шесть компаний.

Он отметил, что очередные санкции не стали новостью для России, к ним успели подготовиться. "Было время уже проанализировать угрозы. И было время с тем, чтобы минимизировать определенные риски, которые, несомненно, возникают с этими действиями Вашингтона", — заявил он журналистам, отвечая на вопрос о том, могут ли новые действия США повлиять на отечественный оборонно-промышленный комплекс.

Пресс-секретарь президента РФ назвал действия американцев недружественными. "Эти действия являются: а) враждебными, скажем так, недружественными, непредсказуемыми и, скажем так, продолжающими наносить вред и без того находящимся в жалком состоянии двусторонним отношениям", — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, данные действия указывают на недобросовестную конкуренцию со стороны Вашингтона.

"Безусловно, здесь можно, наверное, усмотреть два фактора. Первое — это недобросовестная конкуренция, нечестная конкуренция, попытка вот этими нерыночными методами, которые идут вразрез с нормами и принципами международной торговли, вытеснить с рынков главного конкурента американских производителей — а вы знаете, что продукция российского ВПК (военно-промышленного комплекса – ред.), она не просто конкурентна, но зачастую сверхконкурентна", — сказал Песков журналистам.