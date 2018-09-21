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Реакция на санкции

Песков обвинил США в недобросовестной конкуренции

Сюжет:
Санкции в отношении России (7043)
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© AFP 2018 / Mladen Antonov Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фотоМинистерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2018 / Mladen Antonov

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Введение новых санкций США является враждебным недружественным шагом, эти действия демонстрируют недобросовестную конкуренцию и попытки Вашингтона действовать нерыночными методами, чтобы вытеснить конкурентов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Лавров назвал новые санкции США проявлением нечистоплотной конкуренции

Накануне США расширили санкции против России, включив в черный список 27 физических лиц и шесть компаний.

Он отметил, что очередные санкции не стали новостью для России, к ним успели подготовиться. "Было время уже проанализировать угрозы. И было время с тем, чтобы минимизировать определенные риски, которые, несомненно, возникают с этими действиями Вашингтона", — заявил он журналистам, отвечая на вопрос о том, могут ли новые действия США повлиять на отечественный оборонно-промышленный комплекс.

Пресс-секретарь президента РФ назвал действия американцев недружественными. "Эти действия являются: а) враждебными, скажем так, недружественными, непредсказуемыми и, скажем так, продолжающими наносить вред и без того находящимся в жалком состоянии двусторонним отношениям", — сказал Песков.

Вид на Международный деловой центр Москва-Сити . Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Санкции США продолжатся, пока Россия адекватно не ответит, заявил эксперт
По словам представителя Кремля, данные действия указывают на недобросовестную конкуренцию со стороны Вашингтона.

"Безусловно, здесь можно, наверное, усмотреть два фактора. Первое — это недобросовестная конкуренция, нечестная конкуренция, попытка вот этими нерыночными методами, которые идут вразрез с нормами и принципами международной торговли, вытеснить с рынков главного конкурента американских производителей — а вы знаете, что продукция российского ВПК (военно-промышленного комплекса – ред.), она не просто конкурентна, но зачастую сверхконкурентна", — сказал Песков журналистам.

Введение санкций против России и ответные шаги
© Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги

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Реакция на санкции
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