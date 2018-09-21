Глава МИД Испании назвал главную угрозу для Евросоюза

МАДРИД, 21 сен — РИА Новости. Глава МИД Испании Жозеп Боррель предупредил, что самой большой угрозой для ЕС является ослабление многосторонности в мире из-за проводимой президентом США Дональдом Трампом политики.
По мнению Борреля, ЕС должен "сделать шаг вперед" и "поддержать процесс для восстановления многосторонности".
"Мы хотим действовать в многостороннем мире", — заявил министр. "Поэтому нам нужно сделать то, что необходимо, чтобы создать мир, в котором будет определенный порядок", — добавил он.
Глава МИД Испании также напомнил, что расхождения между США и ЕС "начались еще с (экс-президента США) Барака Обамы".