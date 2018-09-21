Лавров заявил о подрыве доверия к международной валютной системе

САРАЕВО, 21 сен — РИА Новости. Доверие к нынешним принципам международной валютной системы подорвано очень серьезно, многие страны задумываются, как избежать от нее зависимости, заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя очередные санкции США против России.

Накануне США расширили санкции против России, включив в черный список 27 физических лиц и шесть компаний.

"Не первый раз серьезные международные проблемы, затрагивающие многих членов мирового сообщества, становятся заложниками электоральных циклов. Но это очень близорукий подход, потому что доверие к нынешним принципам международной валютной системы подорвано очень серьезно и все больше и больше стран задумываются о том, чтобы избежать какой либо зависимости от этой международной валютной финансовой системы", — сказал Лавров на пресс-конференции с боснийским коллегой Игорем Црнадаком в Сараеве.