МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Санкции, которые США ввели против Китая из-за сотрудничества с РФ, говорят о том, что американцы намерены бороться с российским военно-промышленным комплексом, заявил РИА Новости руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.
"Предстоят промежуточные выборы в конгресс. Эти выборы вылились в своеобразное соревнование между двумя ведущими политическими партиями в том, кто из них больших русофоб. Дональду Трампу нужно показать, что он тверд в отношении России, отсюда и санкции", — заявил эксперт.
"На мой взгляд, большее значение имеет то, что американцы ввели санкции в отношении КНР за торгово-экономическое сотрудничество с российским оборонно-промышленным комплексом. Это явный сигнал о том, что США собираются вести борьбу с российским ВПК", — резюмировал собеседник агентства.