МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Санкции, которые США ввели против Китая из-за сотрудничества с РФ, говорят о том, что американцы намерены бороться с российским военно-промышленным комплексом, заявил РИА Новости руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

Накануне США расширили санкции против России, включив в черный список 27 физических лиц и шесть компаний, а также ввели санкционные меры против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и его главы Ли Шанфу. Как ранее сообщил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации, Центральный военный совет попал под вторичные санкции США из-за взаимодействия с "Рособоронэкспортом", уже находящимся в "Списке обозначенных лиц", за покупку десяти военных самолетов "Сухой" в декабре 2017 года, а также зенитных ракетных комплексов С-400 в январе 2018 года.

"Предстоят промежуточные выборы в конгресс. Эти выборы вылились в своеобразное соревнование между двумя ведущими политическими партиями в том, кто из них больших русофоб. Дональду Трампу нужно показать, что он тверд в отношении России, отсюда и санкции", — заявил эксперт.

Он сомневается, что эти меры приведут к серьезным последствиям для тех физических и юридических лиц, которые попали в санкционный список США. По мнению Батюка, гораздо более серьезное значение имеют санкции против Китая.

"На мой взгляд, большее значение имеет то, что американцы ввели санкции в отношении КНР за торгово-экономическое сотрудничество с российским оборонно-промышленным комплексом. Это явный сигнал о том, что США собираются вести борьбу с российским ВПК", — резюмировал собеседник агентства.