Никогда и никому не удастся продиктовать России свои условия, заявил Рябков

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Американские политики надеются, что стоит поднажать и удастся продиктовать России свои условия, однако никогда и ни у кого это не получится, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя очередные антироссийские санкции.

Накануне США расширили санкции против России, включив в черный список 27 физических лиц и шесть компаний.

"Продолжаем наблюдать за тем, как в США упражняются во введении санкций против нашей страны. Там это, похоже, превратилось в некую национальную забаву, ведь вчерашние антироссийские меры – по счету уже 60-е с 2011 года", — говорится в комментарии Рябкова, опубликованном на сайте МИД РФ.

Он отметил, что каждый новый санкционный раунд демонстрирует полное отсутствие результата от предыдущих попыток нажима на Россию.

"Многочисленные американские "черные списки" всё больше дублируют друг друга. Смешно, но это так. Заметен также азарт, охвативший американских политиков, многие из которых, оказавшись в плену убеждений о собственной "исключительности", надеются, что стоит еще немного поднажать и удастся продиктовать России свои условия. Никогда и ни у кого это не получится", — подчеркнул российский дипломат.