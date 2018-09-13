Антироссийские санкции приведут Евросоюз к катастрофе, заявили в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Политика приверженности антироссийским санкциям приведет Евросоюз к катастрофе, заявил вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Совет ЕС продлил в четверг индивидуальные санкции против физлиц и организаций России в связи с "подрывом территориальной целостности Украины" еще на шесть месяцев. Санкции будут действовать до 15 марта 2019 года. Они включают замораживание активов и ограничения на поездки.

"Это фобия и болезнь какая-то, которую надо лечить. Такое ощущение, что им просто нечего делать, и они не знают чем заняться в этой жизни, поэтому накладывают эти санкции. Наверное, пришла пора остановиться, осмыслить все, что произошло и все что происходит, чтобы жить будущим, а не прошлым. Жить прошлым всегда ведет к катастрофе. Желаю им подумать и жить будущим", — сказал РИА Новости Фикс.

Он отметил, что Россия может жить в условиях санкций, однако, как это скажется на саомй Европе, еще непонятно.

"Мы без них обойдемся, а обойдется ли Европа без России — это вопрос", — сказал Фикс.

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