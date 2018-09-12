ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. Индия намерена развивать торгово-экономические отношения с Россией и рассчитывает преодолеть любые препятствия, в том числе санкции, которые могут создать сложности для двустороннего сотрудничества, заявил РИА Новости министр торговли и промышленности Индии Суреш Прабху.

"Мы определенно хотим преодолеть все препятствия, чтобы гарантировать, что Индия соблюдает международное право, в то же время поддерживая двусторонние отношения", — заявил Прабху в кулуарах Восточного экономического форума, отвечая на вопрос о влиянии санкций против РФ на российско-индийское сотрудничество.

"Мы очевидно преодолеем любые проблемы, которые могут возникнуть, будем поддерживать отношения, выстраивать отношения с новыми друзьями, гарантируя при этом, что отношения с одной страной не выстраиваются в ущерб другим, что они выстраиваются на прочной основе доверия. Все страны знают, что Индия честная и транспарентная страна в плане международного сотрудничество, и мы всегда обсуждаем это с нашими друзьями. Россия – очень хороший друг Индии, мы определенно хотим сотрудничать с ней", — добавил министр.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.