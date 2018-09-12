ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Российский банковский сектор при поддержке ЦБ выстоит в случае введения новых санкций США, заявил глава ВТБ Андрей Костин.

"Мы готовы к развитию любого сценария, российская банковская система при поддержке Банка России выдержит возможные дополнительные санкции. Санкционный режим для нашей экономики нежелателен, он только усугубляет отношения между Россией и США. При любом сценарии у нас есть понимание того, как защитить наших клиентов", — сказал Костин в интервью Блумберг ТВ в рамках ВЭФ.

"Принципиальный подход состоит в том, что все клиенты всех кредитных организаций получат назад свои средства, в какой валюте — это отдельная история", — добавил глава ВТБ.

Он подчеркнул, что оттока денежных средств клиентов в иностранной валюте банк не наблюдает, ВТБ функционирует в обычном режиме.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.