ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Российский банковский сектор при поддержке ЦБ выстоит в случае введения новых санкций США, заявил глава ВТБ Андрей Костин.Блумберг ТВ в рамках ВЭФ.
"Принципиальный подход состоит в том, что все клиенты всех кредитных организаций получат назад свои средства, в какой валюте — это отдельная история", — добавил глава ВТБ.
Он подчеркнул, что оттока денежных средств клиентов в иностранной валюте банк не наблюдает, ВТБ функционирует в обычном режиме.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.