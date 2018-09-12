Орешкин рассказал, как смягчить удар санкций по российской экономике

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Новые санкции США кардинально не ударят по экономике РФ, если Минфин сможет обеспечить программу заимствований на новых условиях, считает министр экономического развития Максим Орешкин.

"Если проблем с обеспечением программы заимствований не будет, то каких-то таких кардинальных эффектов на экономику тоже не будет", — заявил Орешкин журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

Он добавил, что в случае введения санкций против российского госдолга Минфин должен будет обеспечивать программу заимствований в новых условиях.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.