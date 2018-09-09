Запад подводит Россию "под новый виток санкций", заявил Небензя

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 сен — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя считает, что страны Запада с помощью истории со Скрипалями пытаются превратить Россию в страну-изгоя и "подвести под очередной виток санкций", об этом он рассказал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Конечно, из нас пытаются сделать страну-изгоя, недобросовестного члена международного сообщества, который пренебрегает своими обязательствами, и в конечном итоге подводят под очередной виток санкций", — сказал Небензя.

Также он отметил, что сделана "ставка на изнурение режима" существующей в России власти.

"Конечно, подспудно (в Совбезе ООН) подразумевается, что Путин, власть — это одно, а народ России — это другое. Это, конечно, все очень наивно, а самое главное — далеко от правды, но, да, действительно сделана ставка на изнурение режима", — сказал он.

При этом России, по словам постпреда РФ при ООН, "при любых обстоятельствах надо оставаться в рамках приличий".

"Мы действительно ведем себя взвешенно, сдержанно. И я надеюсь, что это оценивается теми людьми, которые сравнивают позиции нашей страны и позиции тех стран, которые предъявляют ей эти голословные, безосновательные обвинения", — добавил Небензя.

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в России за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. Российский МИД направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить доступ к расследованию и к пострадавшим гражданам России, а также запросов о правовой помощи и предложений о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам России — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ. МИД России, комментируя предъявление обвинений, заявил, что опубликованные имена и фотографии подозреваемых России ни о чем не говорят, а расследование столь серьезных преступлений требует скрупулезного анализа и плотного взаимодействия правоохранительных органов двух стран. Генпрокуратура России намерена сотрудничать с британскими правоохранителями по данному делу и рассчитывает получить доказательства возможной причастности российских граждан.