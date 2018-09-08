Премьер Чехии заявил, что все заинтересованы в бизнесе с Россией

ПРАГА, 8 сен – РИА Новости. Все заинтересованы в бизнесе с РФ, нынешнюю ситуацию с антироссийскими санкциями необходимо решить, заявил в субботу чешский премьер Андрей Бабиш в интервью братиславской газете Pravda.

"Все заинтересованы в бизнесе с Россией. Необходимо найти политическое решение выполнения минских соглашений. Каким-то образом это необходимо решить. Россия здесь была и будет", — сказал Бабиш.

По словам чешского премьера, без участия России невозможно устранить многие проблемы, существующие в мире. В частности, только вместе с Москвой, считает Бабиш, необходимо искать выход из нынешней ситуации в Сирии, "без Москвы это невозможно". "А ситуация в Сирии остро касается европейцев", — подчеркнул премьер.

"Новое итальянское правительство хочет добиться отмены антироссийских санкций. Посмотрим, как это будет развиваться. Судя по тому, что говорят итальянские политики, я делаю вывод, что тема санкций будет обсуждаться на заседании Совета ЕС. Правда, не знаю когда", — добавил Бабиш.