СОЧИ, 7 сен — РИА Новости. Западные санкции и "русские хакеры" являются преимуществами России на пути развития инноваций на отечественном финансовом рынке, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в рамках выступления на Х Глобальном форуме Альянса за финансовую доступность.

"Я рассчитываю на то, что ЦБ с помощью Государственной думы, парламентариев сможет позволить потребителям финансовых услуг остаться "сухими", несмотря на огромный, мощный дождь инноваций, который сейчас обрушивается, в том числе, на наш финансовый рынок. У России есть несколько преимуществ, которые позволяют это направление быстро развивать", — заявил Аксаков.

"Первое преимущество — мы под санкциями. Санкции заставляют интенсивнее и эффективнее работать мозги, соответственно, постоянно рождаются новые и новые идеи, которые, на наш взгляд, позволят преодолеть любые санкционные решения, которые принимаются против нашей страны", — продолжил он, добавив, что цифровые технологии как раз то направление, которое позволит эффективно решать проблемы в финансовой сфере и показать всю абсурдность и неэффективность санкционных решений.

"Второе преимущество связано с нашими кадрами. Американцы убеждают, что русские хакеры являются чуть ли не лучшими в мире, а может, и лучшими в мире, и они даже обеспечили выборы в Соединённых Штатах Америки, соответствующий результат благодаря своим действиям. Очевидно, такие мозги грешно не использовать для развития самых современных цифровых технологий, для развития своей экономики", — заключил депутат.

Очередные санкции США против России вступили в силу 27 августа по вашингтонскому времени (7.00 мск). Основанием для их введения стали обвинения в адрес РФ в применении химического оружия в британском Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. РФ эти обвинения отрицает и предлагает совместное расследование инцидента, на которое Лондон не соглашается. Второй, более жесткий, пакет санкций может быть введен в ноябре: запрет в этом случае может затронуть кредитование российских юрлиц, экспорт и импорт товаров.