Американские санкции не загонят экономику России в рецессию, заявил Орешкин

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Санкции США в отношении России едва ли приведут к рецессии, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Российская экономика останется стабильной перед лицом внешней волатильности", — сказал Орешкин в интервью Блумберг ТВ. По его словам, санкции не являются ключевым фактором для российской экономики.

"Мы нацелены на долгосрочный рост экономики", — добавил он, подчеркнув, что российская экономика хорошо справляется.

В августе в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что по госбанкам формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах, что было бы очень болезненно для банков и курса рубля. Вместе с тем они указывали, что законопроект еще может быть серьезно скорректирован или даже вовсе не принят.