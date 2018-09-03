В МИД прокомментировали продление Евросоюзом индивидуальных санкций

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов, комментируя ожидаемое продление индивидуальных антироссийских санкций ЕС, заявил, что Москва не будет обращать на них внимания, эти санкции продлеваются автоматически, без обсуждения.

Ранее источник в структурах Евросоюза сообщил, что дипломаты стран ЕС в рамках предварительной подготовки решения согласовали продление индивидуальных санкций против РФ. ЕС приступил в понедельник, за две недели до формального истечения срока продленных в марте индивидуальных санкций против РФ, к обзору мер, принятых в связи с "подрывом суверенитета Украины", свидетельствовала ранее обнародованная повестка заседания рабочей группы советников ЕС по международным вопросам (Relex).

"Они же принимают их автоматически, даже не обсуждая. Об этом вчера (президент Чехии Милош) Земан говорил, что санкции принимаются просто: продлить на столько-то. Но сейчас уже масса стран, которые понесли серьезные потери, не только имиджевые, но и материальные. Разговоры уже во многих странах идут, что санкции надо отменять. Будут они, не будут, в данной ситуации Россия развивается своим путем и обращать внимания на эти санкции не будет", — заявил Сыромолотов журналистам.

Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода. Их список постоянно расширялся как за счет граждан Украины, руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и представителей ополчения, так и за счет российских политических и общественных деятелей и юридических лиц. В настоящее время в списке фигурируют 155 человек и 44 организации.

Отношения РФ и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. При этом в последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.

РФ также не раз повторяла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе, а вопрос Крыма, жители которого в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией, закрыт окончательно.