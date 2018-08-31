Адвокаты назвали незаконными санкции Киева в отношении главы Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Иски с просьбой отменить решение о включении в санкционный список Украины главы Крыма Сергея Аксенова поданы в Высший административный суд Украины и Окружной административный суд города Киева, сообщил РИА Новости представитель адвокатского объединения "Могильницкий и партнеры" Максим Глотов.

Глотов подчеркнул, что при включении Аксенова и других крымских политиков в санкционный список были нарушены требования закона Украины "О санкциях"

"Мы предъявили иск об отмене указа президента Украины о наложении санкций на наших клиентов, а также иск об отмене решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер к нашим клиентам", — сказал Глотов.

По его словам, СНБУ имеет право принимать решение по санкциям только на основании предложений четырех государственных органов: администрации президента Украины, кабинета министров Украины, Службы безопасности Украины и Национального банка Украины.

"Мы обратились с адвокатскими запросами в эти все органы и получили ответы, что никто свои предложения по поводу наложения санкций в СНБУ не направлял, в связи с чем был нарушен закон Украины "О санкциях", — подчеркнул Глотов.

Адвокат также отметил несостыковку подходов украинских органов власти при введении санкций в отношении Аксенова. Так, согласно закону, санкции могут быть наложены только на граждан иностранных государств, в то время как Генпрокурора Украины, расследует дело якобы о государственной измене, идентифицирует Аксенова как гражданина Украины.

"Президент считает Аксенова гражданином России, а Генеральная прокуратура, расследуя уголовное дело, пишет везде, что он гражданин Украины. Данный иск свидетельствует о глупости и нарушениях со всех сторон и очень важен для позиции и стратегии защиты", — сказал адвокат.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".