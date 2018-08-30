В Симферополе назвали новые санкции Украины из-за Крымского моста цирком

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Новые санкции Украины против России из-за Крымского моста напоминают эстрадно-цирковой номер, они не способны помешать реализации инфраструктурных проектов и остановить развитие полуострова, заявил глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.
"Это все напоминает эстрадно-цирковой номер. Если кто-то собирается именно санкциями реагировать на все, что происходит в Крыму, то такими темпами вообще не останется ничего, что не будет обложено санкциями", — сказал РИА Новости Иоффе.
По его словам, санкции перестали выполнять роль экономического давления, превратившись в "политическую трескотню".
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.