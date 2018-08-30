В Симферополе назвали новые санкции Украины из-за Крымского моста цирком

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Новые санкции Украины против России из-за Крымского моста напоминают эстрадно-цирковой номер, они не способны помешать реализации инфраструктурных проектов и остановить развитие полуострова, заявил глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

Ранее сообщалось, что правительство Украины подготовило новые санкции против России. Санкционный пакет коснется 19 юридических лиц, связанных со строительством моста через Керченский пролив. Предлагаемые украинским правительством меры призваны "ограничить или прекратить экономические отношения этих компаний со странами Евросоюза и США". Проект о введении новых санкций передадут на рассмотрение Совету национальной безопасности и обороны.

"Это все напоминает эстрадно-цирковой номер. Если кто-то собирается именно санкциями реагировать на все, что происходит в Крыму, то такими темпами вообще не останется ничего, что не будет обложено санкциями", — сказал РИА Новости Иоффе.

По его словам, санкции перестали выполнять роль экономического давления, превратившись в "политическую трескотню".

"Эти санкции не имеют никакой реальной возможности повлиять на действия России. Это уже всем понятно, но остановиться в своем желании насолить, нагадить и показать себя теми, кто может что-то сделать, они не могут. Вся санкционная история вошла в тупик, никакого отношения к реальному положению дел она не имеет. В Крыму как строились объекты, так и будут строиться, а санкции будут это все сопровождать просто в качестве политической трескотни. Ни на что они не влияли и влиять не будут", — сказал Иоффе.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.