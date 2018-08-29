В Пекине прокомментировали новые санкции США против России

ПЕКИН, 29 авг – РИА Новости. Китай выступает против применения односторонних санкций в международных отношениях и надеется, что Москва и Вашингтон смогут надлежащим образом урегулировать имеющиеся между ними разногласия, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя новый пакет санкций США против РФ.

"Китай всегда выступает против применения односторонних санкций и угроз введения односторонних санкций в международных отношениях, мы считаем, что это не поможет в решении проблем", — заявила дипломат.

Она подчеркнула, что "и Россия, и США являются крупнейшими странами, постоянные члены СБ ООН, на них возложена важная ответственность по поддержанию глобального мира, стабильности и безопасности".

"Мы надеемся, что на основе равенства и взаимного уважения, стороны будут придерживаться норм международного права и смогут надлежащим образом решить своих разногласия путем диалога", — добавила Хуа Чуньин.

Объявленные ранее санкции США против России, причиной введения которых стали обвинения в применении химического оружия, вступили в силу в понедельник по вашингтонскому времени (7.00 мск).

Основанием для введения санкций стали обвинения в адрес России в применении химического оружия в британском Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Россия эти обвинения отрицает и предлагает совместное расследование инцидента, на которое Лондон не соглашается.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. А официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон в марте обвинял РФ в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании собственных оценок информации.