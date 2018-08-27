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Реакция на санкции

В МИД рассказали о разработке ответных мер на новые санкции США

Сюжет:
Ответные меры России на санкции (1603)
(обновлено: 20:50 27.08.2018)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ. Архивное фотоЗдание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Экономический и военный блоки правительства готовят ответ на новые санкции США, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе
© REUTERS / Denis Balibouse
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"Неужели вы думаете, что мы не справимся с еще одной или еще пятью волнами санкций. Да, к этому нужно готовиться, мы готовимся", — заявил Рябков в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

При этом дипломат отметил, что Россия никогда не сталкивалась со "столь невосприимчивым" партнером в США, как нынешняя администрация президента Дональда Трампа.

"Американская сторона готова слышать только то, в чем она заинтересована по своим собственным мотивам. То, что не соответствует их представлениям о том, где правда, где ложь, по большому счету, о том, что добро, а что зло, то пропускается мимо ушей", — рассказал замглавы МИД.

По его словам, это стало огромной проблемой текущего момента международных отношений.

Кепка с надписью Make America Great Again у здания Белого дома в Вашингтоне, США. 2 августа 2018
© REUTERS / Brian Snyder
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Тем не менее у Москвы есть разные способы доводить российское видение проблем до США, среди которых международные площадки и публичная дипломатия, сказал Рябков.

Кроме того, дипломат подчеркнул, что Москва не оставит без зеркального ответа расширение американского черного списка россиян.

При этом он отметил, что не обязательно на экономические санкции отвечать только в экономической сфере.

Замглавы МИД отметил, что глава государства рассматривает разные варианты и в должное время примет необходимое решение.

Повод для новых санкций США

Посольство России в Вашингтоне
© AFP 2018 / Jim Watson
"Несуразный поток инициатив". Эксперт о новых антироссийских санкциях США
Объявленные ранее санкции США против России, причиной введения которых стали обвинения в применении химического оружия, вступили в силу в понедельник в 24:00 по вашингтонскому времени (07:00 мск).

Основанием для введения ограничительных мер стали обвинения в адрес России в применении химического оружия в британском Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Россия эти обвинения отрицает и предлагает совместное расследование инцидента, на которое Лондон не соглашается.

МИД также уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.

Введение санкций против России и ответные шаги
© Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги

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