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Реакция на санкции

В Госдуме прокомментировали новые санкции США против России

Сюжет:
Санкции в отношении России (6977)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ. Архивное фотоЗдание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Санкционная война США призвана защищать торговые интересы Вашингтона, а не какие-либо демократические или правовые ценности, заявил зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа (СР).

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Новые американские санкции не нанесут ущерба России, заявил сенатор

Объявленные ранее санкции США против России, причиной введения которых стали обвинения в применении химического оружия, вступили в силу в понедельник по вашингтонскому времени (7.00 мск).

В соответствии с санкциями должна быть прекращена любая американская помощь России по закону об иностранной помощи 1961 года, "кроме срочной гуманитарной помощи, продуктов питания и иных сельскохозяйственных продуктов". Госдеп перестанет выдавать лицензии на экспорт российским госкомпаниям американских оружия и продукции двойного назначения, за исключением экспорта, необходимого для сотрудничества в космосе и коммерческих космических запусков, а также продукции, необходимой для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Возможны также другие отдельные исключения, однако установлена "презумпция отказа" в соответствующих экспортных лицензиях. России также откажут в "любых кредитах, кредитных гарантиях и другой финансовой поддержке" со стороны любого учреждения США.

"Эта санкционная политика направлена не на защиту какой-то там демократии либо чего-то там еще выдуманного, а на защиту собственных интересов. При этом такие выгодные взаимодействия, как в сфере космоса, в сфере авиации, поставка определенных материалов, определенного оборудования, изделий, выгодных США, будут сохраняться, потому что им это выгодно", — сказал Чепа РИА Новости.

Политик напомнил, что Вашингтон начинают "санкционную войну" именно против тех стран, которые пытаются в той или иной степени отказаться от доллара. При этом в данном случае повод введения очередных ограничительных мер по отношению к Москве – дело Скрипалей – смешон, так как Великобритания не представила ни одного существенного доказательства, которое бы говорило о причастности России, также заявил Чепа.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Luis M. Alvarez
Санкции "за Солсбери" не содержат в себе ничего нового, считает политолог

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ) полагает, что для того чтобы американские санкции не могли нанести ущерб российской экономике, нужно создать сильную независимую систему.

"Дело сшито белыми нитками, все это лишь один из многих поводов для того, чтобы оказывать на Россию политическое, экономическое давление по всем возможным направлениям… Люди, которые это делают, они рассчитывают на то, что эти санкции сработают, на то, что эти санкции нанесут определенный экономический ущерб. И, действительно, такой ущерб может быть нанесен российской экономике", — сказал Новиков РИА Новости.

Для того чтобы эффективно противостоять любым санкциям, нужно добиваться способности российской экономики успешно конкурировать с экономикой США, полагает политик. В таком случае введение санкций будет наносить стороне-инициатору ощутимый урон, подчеркнул Новиков.

"Важно сейчас сосредоточиться на экономическом развитии, на определении того отставания, которое имеется, на создании независимой финансовой системы, на запуск промышленного, сельскохозяйственного производства. И только в этом случае мы сможем рассчитывать на то, что никакие санкции нам могут быть не страшны", — добавил депутат.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Политолог: против новых санкций США у России есть четыре "оружия"

Основанием для введения санкций стали обвинения в адрес России в применении химического оружия в британском Солсбери, где 4 марта, согласно утверждениям властей Великобритании, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.

Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает и предлагает совместное расследование инцидента, на которое Великобритания не соглашается.

Введение санкций против России и ответные шаги
© Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги
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Реакция на санкции
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
nemova49
А Россия все сю-сю да ля-ля! Что нельзя ответить ? Да так что бы мало не показалось! Или в натуре духу не хватает !
13:39
27.08.2018
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