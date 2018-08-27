Новые американские санкции не нанесут ущерба России, заявил сенатор

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Очередные санкции США против России не нанесут ущерба ни оборонной, ни финансовой сфере, Москва подготовит адекватный ответ на эти меры, заявил РИА Новости в понедельник первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Очередные санкции против РФ США ввели 27 августа в связи с инцидентом в Солсбери. Москва неоднократно отрицала свою причастность к "делу Скрипалей".

"Новые американские санкции не смогут нанести ущерб нашей оборонной отрасли. Да и в сфере финансов тоже. Ограничительные меры вводят запрет на финансирование проектов, связанных с Россией. Но никто давно таким кредитованием не занимается", — сказал парламентарий.

Он полагает, что "правительство уже готовит адекватный ответ на новые санкционные меры Соединенных Штатов". Джабаров напомнил, что соответствующий закон дает такое право кабинету министров по указанию президента РФ.

"Мы должны реагировать на все это совершенно спокойно", — заключил сенатор.