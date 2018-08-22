В Минфине рассказали об ответе на санкции

КУБИНКА (Московская область), 22 авг — РИА Новости. Ответом России на санкции является выстраивание действительно независимой внутренней финансовой системы, страна отказывается от излишней открытости в этой сфере и от использования без необходимости международной инфраструктуры, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, выступая на сессии Промсвязьбанка в рамках форума "Армия-2018".

"Я считаю, что адекватный ответ (на санкции — ред.) — это выстраивание действительно независимой внутренней финансовой системы, которая никак не зависит от международной финансовой системы", — сказал Моисеев.

Он отметил, что Россия остается активным участником международной торговли, несмотря на санкции, но для этого необходимо, чтобы ее финансовая система коммуницировала с международной системой хотя бы в части расчетов.

Вместе с тем полная открытость, по словам замминистра, уже была использована против России. "Поэтому все действия, которые проводились министерством финансов, Центральным банком и другими экономическими и финансовыми ведомствами, были направлены на то, чтобы там, где нужна открытость, — она пускай будет, а там, где мы можем сами обойтись без международной инфраструктуры, — давайте обходиться без нее", — пояснил Моисеев.