Заявление Трампа о санкциях может быть обманным шагом, предположил Слуцкий

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа об условиях снятия санкций против РФ носит декларативный характер, а также может быть обманным шагом, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее Трамп заявил, что готов снять санкции против Москвы, если Россия предпримет шаги для совместной работы с США по таким вопросам, как Сирия и Украина.

"Заявление Трампа об условиях отмены антироссийских санкций носит больше декларативный характер и рассчитано на американскую общественность. Мол, сделайте для нас что-нибудь полезное на Украине или в Сирии – мы рассмотрим. Это может быть обманный шаг, который Трамп – опытный бизнесмен и шоумен – делает сознательно. Пока не обозначено конкретных направлений такого сотрудничества, говорить о чем-то преждевременно", — заявил Слуцкий журналистам.

По его словам, санкции цинично используются Западом как инструмент для удержания ускользающего лидерства в мировой экономике. Слуцкий считает, что предыдущая администрация США противоправно развязала санкционную войну.

"Нынешние американские политики продолжают закручивать эту спираль, но уже по самым надуманным, "высосанным из пальца" поводам, и исключительно в целях недобросовестной конкуренции", — полагает глава думского комитета.

Слуцкий также отметил, что упомянутая Трампом Украина стала "территорией внешнего управления с практически разрушенной национальной экономикой".

"Что касается Украины или Сирии. Первая стала особой зоной антироссийской шизы, территорией внешнего управления с практически разрушенной национальной экономикой, и это результат спланированной политики Запада по использованию ближайшего соседа России для деформации нашего образа в мире. О судьбах миллионов украинцев никто и не задумывается", — отметил политик.

Слуцкий добавил, что в Сирии США по-прежнему, несмотря на звучавшие заверения в обратном, продолжают линию, направленную на противостояние режиму сирийского президента Башара Асада и его уничтожение любой ценой, а не на реальную борьбу с терроризмом. Депутат Госдумы назвал такой подход деструктивным.