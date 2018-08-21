Лавров прокомментировал призывы Британии ужесточить санкции против России

СОЧИ, 21 авг — РИА Новости. Призывы Лондона к союзникам ожесточить санкции против России из-за инцидента в Солсбери обусловлены, в том числе, слишком высоким самомнением Великобритании, которая пытается навязать им свою политику, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее из имеющихся в распоряжении РИА Новости отрывков текста речи министра стало известно, что глава МИД Великобритании Джереми Хант, выступая во вторник в вашингтонском Институте мира, призовет Евросоюз усилить санкции против РФ в связи с инцидентом в Солсбери.

"Что касается действий Великобритании, я слышал заявление нового министра иностранных дел Соединенного Королевства, который направляется, как я понимаю, в Вашингтон и объявил о том, что он будет убеждать Дональда Трампа ужесточить санкции против РФ. И то же самое продвигает в отношениях с европейцами, требуя и от них дальнейшего ужесточения санкций, ссылаясь на инцидент в Солсбери, который до сих пор не расследован", — сказал Лавров.

"Когда господина министра спросили, есть ли какой-то прогресс в установлении подозреваемых, он не знал, что ответить своим собственным журналистам. Ну и, в принципе, конечно, у наших британских коллег достаточно высокое самомнение: страна, которая покидает Евросоюз в рамках Brexit, стремится диктовать внешнюю политику самому Евросоюзу. А теперь еще, как выясняется, Лондон хочет диктовать внешнюю политику на российском направлении и в Вашингтоне", — добавил Лавров.

Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.

Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.