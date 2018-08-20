Санкции США против России повредят международной торговле, заявил Песков

МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Санкции США против России нанесут вред всей международной торговле, это продолжение недружественных и незаконных действий, ответные шаги руководства РФ будут соответствовать интересам граждан страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нам известно, что законопроект подготовлен, нам известен текст этого законопроекта, он опубликован на соответствующих интернет-ресурсах. Мы с большим вниманием его изучили, мы считаем, что это продолжение недружественных и незаконных с точки зрения международного права действий",- сказал Песков журналистам.

Так он ответил на просьбу прокомментировать перспективы реакции РФ на планирующиеся новые ограничительные действия США в отношении России. Администрация США анонсировала 8 августа новые санкции против России из-за якобы использования ею химоружия в Солсбери, где в марте, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Ожидается, что уже 22 августа вступит в силу первый пакет санкций США. Речь прежде всего идет о введении ограничений на поставки в Россию продукции двойного назначения.

По словам Пескова, "подобные рестрикции, безусловно, наносят ущерб всей международной торговле". Пресс-секретарь президента при этом призвал не забегать вперед в вопросе реакции Кремля. "Будем делать то, что собственно всегда делает президент Российской Федерации, он делает всё, что наилучшим образом соответствует интересам нашей страны",- подчеркнул он.