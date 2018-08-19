МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Разрабатываемые санкции США против компаний-участниц "Северного потока — 2" — это преднамеренный шаг для осложнения переговоров по проекту, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Новый пакет санкций США против компаний-участниц проекта "Северный поток — 2" находится в высокой стадии проработки, сообщила газета Wall Street Journal в субботу. Как заявили изданию бывшие и действующие чиновники США, проект санкций проходит процесс обсуждения, они могут быть введены уже в течение нескольких недель.

Чепа отметил, что информация об этом совпала с переговорами в Берлине президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. "И это все сделано, естественно, преднамеренно, для того чтобы каким- то образом осложнить переговоры по "Северному потоку — 2", — сказал он.

Парламентарий добавил, что проект "Северный поток — 2" выгоден как России, так и Германии и ряду других стран, но невыгоден США.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин и Меркель на встрече, говоря о возможных санкциях в связи с реализацией газопровода "Северный поток — 2", согласились, что проект коммерчески выгоден и его надо оградить от нападок.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании.