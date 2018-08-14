Лавров назвал политику ужесточения санкций со стороны США нелегитимной

Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу во время встречи в Турции. 14 августа 2018

Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу во время встречи в Турции. 14 августа 2018

АНКАРА, 14 авг – РИА Новости. Москва считает нелегитимной политику ужесточения санкций со стороны США, это проявление стремления доминировать везде и во всем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Возвращаясь к вопросу о том, как мы смотрим на политику ужесточения санкций. Смотрим как на политику нелегитимную, политику незаконную, политику, продиктованную в решающей степени стремлением доминировать везде и во всем, диктовать политику, "заказывать музыку" в мировых делах без согласования с кем бы то ни было ради того, чтобы достигать преимуществ на мировых рынках, односторонних выгод для своего бизнеса", — сказал он.

По словам главы МИД РФ, США, вводя санкции, наказывают, в том числе, и своих союзников.

"Эта политика не может быть основой для нормального диалога. И мне кажется, что она не может долго продолжаться", — добавил Лавров.

Администрация США ранее объявила о новых санкциях против России из-за якобы использования ею химоружия в британском Солсбери. По данным источников телеканала NBC, первый пакет предполагает полный запрет на экспорт в РФ электронных устройств и комплектующих двойного назначения, второй пакет может включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США "Аэрофлоту" и почти полное прекращение американского экспорта. Россия может избежать второй волны санкций, если гарантирует неприменение химоружия в будущем, отмечал госдеп.

Кроме этого, в начале августа минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

США также ранее восстановили масштабные санкции против Ирана, которые были ранее приостановлены в результате достижения совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.