Канадский экс-дипломат назвал призыв проверить Россию на химоружие абсурдом

ВАШИНГТОН, 14 авг – РИА Новости. Призыв США проверить Россию на наличие в стране химического оружия "абсурден", так как международное сообщество уже подтвердило, что Москва отказалась от его использования, заявил РИА Новости бывший канадский дипломат Патрик Армстронг.

МИД РФ, комментируя санкции США из-за "химоружия", ранее заявил, что любые попытки поставить под сомнение соблюдение Россией обязательств в этой сфере неприемлемы и недопустимы.

"То, как США официально обосновывают введение этого последнего набора санкций, доказывает, что эти причины не настоящие, потому что они слишком смехотворны, чтобы их воспринял всерьез любой мыслящий человек. ОЗХО утвердило…, что Россия ликвидировала свои запасы химического оружия. Кто может подтвердить, что оно все еще есть?" — заявил Армстронг.

По мнению Армстронга, утверждение, что Россия якобы причастна к отравлению Скрипалей в британском Солсбери было "непоследовательным".

"И что в итоге? Альянс Москвы и Пекина укрепится, а решение Москвы еще меньше подвергаться внешнему воздействию удвоится", — добавил он.

Ранее российский МИД заявил, что санкции США в отношении РФ на основании безосновательных обвинений в якобы "использовании химоружия" представляют угрозу целостности Конвенции по запрещению химоружия, наносят ущерб авторитету ОЗХО.

Администрация США в среду объявила о новых санкциях против России из-за якобы использования ею химоружия в британском Солсбери. По данным источников телеканала NBC, первый пакет предполагает полный запрет на экспорт в РФ электронных устройств и комплектующих двойного назначения, второй пакет может включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США "Аэрофлоту" и почти полное прекращение американского экспорта. Россия может избежать второй волны санкций, если гарантирует неприменение химоружия в будущем, отмечал госдеп.

Кроме того, ранее в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что по госбанкам формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах, что было бы очень болезненно для банков и курса рубля. Вместе с тем они указывали, что законопроект еще может быть серьезно скорректирован или даже вовсе не принят.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что Россия прорабатывает зеркальные меры в ответ на новые санкции США.