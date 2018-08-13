Путин не давал поручений по ответу на новые санкции, заявил Песков

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин еще не давал каких-либо указаний по поводу параметров ответа Москвы на новые американские санкции — пока они не введены, это преждевременно, но можно говорить, что основополагающими для РФ в этом случае станут принципы взаимности и зеркальности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Здесь в данном случае речь шла о том, что основополагающим принципом является принцип взаимности, принцип зеркальности чаще всего в таких ситуациях. Что касается каких-то поручений, то, конечно, пока не давал, потому что пока, скажем так, был анонс неких новых санкций, была информация о том, что пакет готовится или уже подготовлен, но они пока не введены", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, давал ли президент какие-либо указания относительно того, каким будет ответ России на новые санкции США.

"И, конечно, не имея точной информации о том, какие очередные рестрикции придумал Вашингтон, говорить о каких-то ответах было бы, наверное, некорректно", — добавил он.

Администрация США в среду объявила о новых санкциях против России из-за якобы использования ею химоружия в британском Солсбери. По данным источников телеканала NBC, первый пакет предполагает полный запрет на экспорт в РФ электронных устройств и комплектующих двойного назначения, второй пакет может включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США "Аэрофлоту" и почти полное прекращение американского экспорта. Россия может избежать второй волны санкций, если гарантирует неприменение химоружия в будущем, отмечал госдеп.

Кроме того, ранее в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что по госбанкам формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах, что было бы очень болезненно для банков и курса рубля. Вместе с тем они указывали, что законопроект еще может быть серьезно скорректирован или даже вовсе не принят.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что Россия прорабатывает зеркальные меры в ответ на новые санкции США.