В МИД ответили на введение американских санкций из-за "химоружия"

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Любые попытки поставить под сомнение соблюдение Россией обязательств в сфере уничтожения химоружия недопустимы и неприемлемы, заявили в МИД РФ.

Администрация США ранее объявила о новых санкциях против России из-за якобы использования ею химоружия в британском Солсбери. По данным источников телеканала NBC, первый пакет предполагает полный запрет на экспорт в РФ электронных устройств и комплектующих двойного назначения, второй пакет может включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США "Аэрофлоту" и почти полное прекращение американского экспорта. Россия может избежать второй волны санкций, если гарантирует неприменение химоружия в будущем, отмечал госдеп.

Кроме того, ранее в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков.

"Россия неоднократно на деле подтверждала, что самым тщательным образом относится к соблюдению своих международных обязательств. Любые попытки поставить это под сомнение неприемлемы и недопустимы. Намерены и далее продолжать планомерную работу по укреплению как КЗХО и ОЗХО, так и всей международно-правовой системы по контролю над вооружениями и нераспространения, формирование которой потребовало от мирового сообщества значительных усилий и продолжалось не одно десятилетие", — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве иностранных дел добавили, что Москва рассматривает выдвинутые в адрес России бездоказательные обвинения в причастности к произошедшему в Солсбери как очередную попытку представить нашу страну в качестве государства, безответственно подходящего к выполнению своих международных обязательств.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. США встали на сторону своего союзника, выслав из страны 60 российских дипломатов.