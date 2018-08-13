В МИД ответили на введение американских санкций из-за "химоружия"

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Любые попытки поставить под сомнение соблюдение Россией обязательств в сфере уничтожения химоружия недопустимы и неприемлемы, заявили в МИД РФ.
Кроме того, ранее в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков.
"Россия неоднократно на деле подтверждала, что самым тщательным образом относится к соблюдению своих международных обязательств. Любые попытки поставить это под сомнение неприемлемы и недопустимы. Намерены и далее продолжать планомерную работу по укреплению как КЗХО и ОЗХО, так и всей международно-правовой системы по контролю над вооружениями и нераспространения, формирование которой потребовало от мирового сообщества значительных усилий и продолжалось не одно десятилетие", — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. США встали на сторону своего союзника, выслав из страны 60 российских дипломатов.