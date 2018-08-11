В Германии призвали снять санкции, введенные из-за ситуации на Украине

ГИФХОРН (ФРГ), 11 авг — РИА Новости. Есть желание снять санкции, введенные Россией и Западом в связи с украинским конфликтом, в рамках интенсивной политики диалога, заявил РИА Новости премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль.

Он принял участие в субботу в мероприятии, посвященном перспективам германо-российских отношений.

"Из-за противоречий в украинской политике в течение уже нескольких лет есть санкции Запада в отношении России и соответствующие меры России против ЕС и Запада. Я не вижу, чтобы мы достигли значительного прогресса, действуя таким образом", — сказал Вайль.

"Поэтому я бы желал, чтобы в рамках интенсивной политики диалога санкции удалось бы снять и достичь политического прогресса, к примеру, в выстраивании стабильных, демократических и хороших отношений с Украиной, интерес в которых нужно иметь и в России, и в Европе, но, конечно, и со стороны самой Украины", — добавил он.