В Совфеде рассказали, как Россия должна ответить на санкции США

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Россия должна готовить в ответ на санкции не менее жесткие меры, предусматривающие, в том числе, прекращение сотрудничества в космосе, самолетостроении, а также постепенный отказ от расчетов в долларах, заявил РИА Новости сенатор, ветеран СВР Игорь Морозов.

"Улучшения отношений России и США даже в обозримом будущем не просматривается, заявление Белого дома — лишнее тому свидетельство. Россия должна готовить, и соответствующие ведомства этим уже занимаются, не менее жесткие ответные меры. В их числе должно быть прекращение сотрудничества в космосе, приостановка продаж ракетных двигателей РД-180, прекращение сотрудничества в самолетостроении, а также расширение моделей перерасчетов в национальной валюте", — сказал Морозов.

Как сообщил ранее РИА Новости представитель Совета по национальной безопасности Белого дома, США решительно осуждают использование Россией химического оружия, назвав атаку против Сергея и Юлии Скрипалей "безрассудной". Это первое заявление Белого дома по новым санкциям, вводимым против России. Все заявления ранее исходили от Государственного департамента США.

Как отметил Морозов, для Банка России это будет "очень серьезный тест, с которым он справится". "От этого зависит выживание России", — сказал он.

Парламентарий убежден, что в настоящее время на создание контактов с США у России "уже нет никаких надежд". "Русофобия в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс достигла апогея и только будет нарастать", — сказал Морозов.

Администрация США 8 августа объявила о новых санкциях против России из-за якобы использования ею химоружия в британском Солсбери.

В основу санкций лег американский закон о контроле за химическим и биологическим оружием, принятый еще в 1991 году. Ранее он уже применялся в марте 2018 года, когда США ввели санкции против КНДР за использование химоружия при убийстве Ким Чен Нама, брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, а также в отношении Сирии в 2013 году.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, веществом А234 были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к инциденту причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. США встали на сторону своего союзника, выслав из страны 60 российских дипломатов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил ранее, что преждевременно говорить о возможных контрмерах в связи с новыми санкциями США из-за Солсбери, пока непонятно, о чем речь. Он добавил, что такая увязка санкций с ЧП в Британии категорически неприемлема и незаконна.