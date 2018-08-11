МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Россия прорабатывает зеркальные меры в ответ на новые санкции США, заявила директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова РИА Новости в ходе визита в Сербию.
Захарова прибыла в Белград по приглашению первого вице-премьера и министра иностранных дел Сербии Ивицы Дачича. Днем в пятницу она провела встречи за закрытыми дверями с главой сербского МИД, а также с министром по инновациям Ненадом Поповичем. Вечером того же дня официальный представитель МИД РФ в сопровождении Дачича отправилась на запад страны в город Гуча. Посол РФ Александр Чепурин там накануне торжественно дал старт 58-му музыкальному фестивалю "Драгачевский сбор трубачей", звание почетного гостя которого получила Захарова.
В ответ на вопрос РИА Новости, готовит ли Москва ответ на новый санкционный пакет Вашингтона и будет ли ответ включать в себя запрет на продажу российских ракетных двигателей США, официальный представитель МИД РФ обратила внимание на специфику американских ограничительных мер.
По словам официального представителя МИД России, жесткую санкционную политику США в последнее время проводят и в отношении КНР, Ирана, и даже своего партнера — Евросоюза.
"Дело не в России, дело в том, что, возможно, США просто понимают, что теряют ресурсы дальнейшего развития, те самые ресурсы, которых им хватало для выхода из регулярных кризисов, которые, действительно, переживает мир.
Этих ресурсов больше нет, и нужны все новые и новые, нужна реальная экспансия, политическая, финансовая, экономическая, которую мы все и наблюдаем", — отметила Захарова.
Неприятие новых санкций
Глава МИД России Сергей Лавров заявил в пятницу телефонном разговоре госсекретарю США Майку Помпео о категорическом неприятии Москвой новых санкций Вашингтона из-за "дела Скрипалей".
Помпео в ответ заявил, что США стремятся наладить отношения с Россией, сообщили в Госдепе. Главы внешнеполитических ведомств обсудили недавние санкции, введенные в отношении России в связи с "делом Скрипалей", и "текущие проблемы в Сирии", добавили в американской администрации.
Новая волна санкций и реакция Москвы
Администрация США 8 августа объявила о новых санкциях против России из-за якобы использования ею химоружия в британском Солсбери.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг назвал незаконной и неприемлемой увязку новых антироссийских санкций США с инцидентом в британском Солсбери. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя на брифинге действия США в отношении России, назвала надуманным предлог для новых санкций. Россия обещает зеркальный ответ на санкции, отметила она.
Инцидент в Солсбери
В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
США встали на сторону своего союзника, выслав из страны 60 российских дипломатов.