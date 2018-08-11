МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Россия прорабатывает зеркальные меры в ответ на новые санкции США, заявила директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова РИА Новости в ходе визита в Сербию.

Захарова прибыла в Белград по приглашению первого вице-премьера и министра иностранных дел Сербии Ивицы Дачича. Днем в пятницу она провела встречи за закрытыми дверями с главой сербского МИД, а также с министром по инновациям Ненадом Поповичем. Вечером того же дня официальный представитель МИД РФ в сопровождении Дачича отправилась на запад страны в город Гуча. Посол РФ Александр Чепурин там накануне торжественно дал старт 58-му музыкальному фестивалю "Драгачевский сбор трубачей", звание почетного гостя которого получила Захарова.

В ответ на вопрос РИА Новости, готовит ли Москва ответ на новый санкционный пакет Вашингтона и будет ли ответ включать в себя запрет на продажу российских ракетных двигателей США, официальный представитель МИД РФ обратила внимание на специфику американских ограничительных мер.

"Сейчас эти (наши — ред.) ответные меры прорабатываются. Мы заявили, что, к сожалению, вынуждены были в очередной раз вместо того, чтобы придумывать, как улучшать и выводить отношения из тупика, отвечать зеркально. Мы об этом сказали открыто и публично", — заявила Захарова агентству.

По словам официального представителя МИД России, жесткую санкционную политику США в последнее время проводят и в отношении КНР, Ирана, и даже своего партнера — Евросоюза.

"Дело не в России, дело в том, что, возможно, США просто понимают, что теряют ресурсы дальнейшего развития, те самые ресурсы, которых им хватало для выхода из регулярных кризисов, которые, действительно, переживает мир.

Этих ресурсов больше нет, и нужны все новые и новые, нужна реальная экспансия, политическая, финансовая, экономическая, которую мы все и наблюдаем", — отметила Захарова.

Неприятие новых санкций

Глава МИД России Сергей Лавров заявил в пятницу телефонном разговоре госсекретарю США Майку Помпео о категорическом неприятии Москвой новых санкций Вашингтона из-за "дела Скрипалей".

"С российской стороны было высказано категорическое неприятие недавно объявленных Вашингтоном новых санкций со ссылкой на якобы имеющуюся информацию о причастности России к так называемому "делу Скрипалей". С.В.Лавров подчеркнул, что ни США, ни Великобритания, ни какая-либо другая страна за время после инцидента в Солсбери не предоставила ни единого факта в подкрепление подобных утверждений", — говорится в сообщении МИД РФ.

Помпео в ответ заявил, что США стремятся наладить отношения с Россией, сообщили в Госдепе. Главы внешнеполитических ведомств обсудили недавние санкции, введенные в отношении России в связи с "делом Скрипалей", и "текущие проблемы в Сирии", добавили в американской администрации.

Новая волна санкций и реакция Москвы

Администрация США 8 августа объявила о новых санкциях против России из-за якобы использования ею химоружия в британском Солсбери.

В основу санкций лег американский закон о контроле за химическим и биологическим оружием, принятый еще в 1991 году. Ранее он уже применялся в марте 2018 года, когда США ввели санкции против КНДР за использование химоружия при убийстве Ким Чен Нама, брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, а также в отношении Сирии в 2013 году.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг назвал незаконной и неприемлемой увязку новых антироссийских санкций США с инцидентом в британском Солсбери. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя на брифинге действия США в отношении России, назвала надуманным предлог для новых санкций. Россия обещает зеркальный ответ на санкции, отметила она.

Инцидент в Солсбери

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

США встали на сторону своего союзника, выслав из страны 60 российских дипломатов.