БЕЛГРАД, 11 авг — РИА Новости. США вводят новые санкции, поскольку теряют ресурсы для дальнейшего развития, заявила директор департамента информации и печати МИД Росиси Мария Захарова РИА Новости в ходе визита в Сербию.

"Дело не в России, дело в том, что, возможно, США просто понимают, что теряют ресурсы дальнейшего развития, те самые ресурсы, которых им хватало для выхода из регулярных кризисов, которые, действительно, переживает мир. Этих ресурсов больше нет, и нужны все новые и новые, нужна реальная экспансия, политическая, финансовая, экономическая, которую мы все и наблюдаем", — отметила Захарова, напомнив, что Вашингтон в последнее время проводит жесткую санкционную политику и в отношении КНР, Ирана, и даже своего партнера – Евросоюза.

Дипломат также подтвердила, что Москва готовит ответ на новый санкционный пакет Вашингтона. "Сейчас эти (наши — ред.) ответные меры прорабатываются. Мы заявили, что, к сожалению, вынуждены были в очередной раз вместо того, чтобы придумывать, как улучшать и выводить отношения из тупика, отвечать зеркально. Мы об этом сказали открыто и публично", — сказала она.

Новые санкции США против России

Ранее на этой неделе Вашингтон объявил о новых экономических ограничениях, вводимых в отношении Москвы из-за якобы "использования Россией химоружия в Солсбери". Ограничения делятся на два пакета, первый вступит в силу 22 августа, второй — через 90 дней, если Москва не даст гарантии неприменения химоружия и разрешит наблюдателям ООН провести проверки "на местах".

Инцидент в Солсбери

В Кремле новые санкции назвали незаконными, а формулировку их введения — "категорически неприемлемой". Как заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, дальнейшее усиление санкций против России можно будет расценить как объявление экономической войны.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

США встали на сторону своего союзника, выслав из страны 60 российских дипломатов.